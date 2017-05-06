تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم السبت الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .

وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.05 ، يليه بنك البركة Al Baraka Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.05 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15

سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/6 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك مصر إيران للتنمية يقدم اعلي سعر شراء







وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر بيع بقيمة 18.15 .

هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .