يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/5/6 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 ، بينما يأتي بنك البركة Al Baraka Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك مصر Banque Misr ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.15 ، اما بنك مصر Banque Misr فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .

البنك شراء بيع الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05

متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/5/6 اعلي سعر شراء في بنك مصر إيران للتنمية







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