اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/5/7 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.07
|18.17
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.03
|18.13
|المصرف المتحد The United Bank
|18.03
|18.13
اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/5/7 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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