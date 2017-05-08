سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/5/8 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/5/8 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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