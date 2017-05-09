تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/9 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC

تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/5/9 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.08 يقدمه بنك HSBC .. بينما يقدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .

هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.12 وسعر الشراء 18.02 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.12 وسعر الشراء 18.02 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.12 وسعر الشراء 18.02 .

البنك شراء بيع كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.07 18.17 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.05 18.15 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.07 18.17 المصرف المتحد The United Bank 18.02 18.12 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 بنك HSBC 18.08 18.23 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.03 18.13 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.07 18.17 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10

تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/9 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC







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