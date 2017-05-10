تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/10 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/5/10 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك HSBC في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.17 ، اما بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/10 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع site name ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
التعليقات