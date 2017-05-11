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سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس اعلي سعر شراء بقيمة 18.08 وذلك في بنك HSBC ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.07 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .

البنك شراء بيع البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.07 18.17 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك HSBC 18.08 18.23 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.07 18.17 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.07 18.17 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.03 18.13 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.07 18.17 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05

تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/5/11 في جميع البنوك والسق السوداء







وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .

وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الخميس قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .

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