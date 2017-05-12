تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/5/12 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/5/12 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.08 يقدمه بنك HSBC .. بينما يقدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.04 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/5/12 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
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