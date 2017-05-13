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يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/5/13 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.05 ، يليه بعد ذلك بنك مصر إيران للتنمية حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.05 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.05 18.15 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10

سعر صرف الدولار اليوم السبت 2017/5/13 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء







قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم السبت 2017/5/13 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الجمعة ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع وسعر الشراء , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 في معظم البنوك .

كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .