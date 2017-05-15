تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/5/15 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/5/15 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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