متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/5/15 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الإثنين_2017/5/15 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك HSBC اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بعد ذلك بنك المشرق Mashreq حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/5/15 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/5/15 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الأحد ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك HSBC سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.23 وسعر الشراء 18.08 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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