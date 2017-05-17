سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/17 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك HSBC يقدم اعلي سعر شراء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/17 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك HSBC يقدم اعلي سعر شراء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الأربعاء في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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