سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/17 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك مصر Banque Misr الاقل
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء_2017/5/17 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.08 يقدمه بنك HSBC .. بينما يقدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك HSBC سعر البيع 18.23 وسعر الشراء 18.08 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/17 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك مصر Banque Misr الاقل
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