تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/5/18 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
متابعة يومية مباشرة بلحظة بلحظة لاهم وآخر الاخبار الاقتصادية نقدمها لكم عبر موقع مصر ناين .. حيث يمكنكم متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري في الاسواق الرسمية والاسواق الموازية لصرف العملة ، كما يمكنكم الآن التعرف علي آخر واهم قرارات البنك المركزي المصري واخر التحديثات والاخبار الاقتصادية بشكل دقيق ومباشر عبر نشرتنا الاقتصادية .
سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس اعلي سعر شراء بقيمة 18.09 وذلك في بنك مصر إيران للتنمية ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.07 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر بيع بقيمة 18.20 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.07
|18.22
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.09
|18.20
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/5/18 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الخميس قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
التعليقات