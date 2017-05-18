اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/5/18 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/5/18 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.09 يقدمه بنك مصر إيران للتنمية .. بينما يقدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.04 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.09 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.04 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.09
|18.20
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.07
|18.22
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/5/18 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
يتم تحديث اسعار صرف العملات بالجدول الموجود بالأعلي بشكل تلقائي متجدد علي مدار اليوم فور وجود اى تغيرات في اسعار صرف العملات .. تابعنا يومياً من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين وتابع بنفسك بشكل دقيق اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو والريال السعودي في البنوك والسوق السوداء بالاضافة إلي التعرف علي اسعار الذهب في الصاغة بشكل دقيق ويومي .
التعليقات