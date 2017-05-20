تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/20 في بنك HSBC الاعلى شراءً وبنك قطر الوطني QNB AlAhli الاقل
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/5/20 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 ، بينما يأتي بنك المشرق Mashreq في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.07 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك HSBC اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.23 ، اما بنك قطر الوطني QNB AlAhli فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/20 في بنك HSBC الاعلى شراءً وبنك قطر الوطني QNB AlAhli الاقل
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