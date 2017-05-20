تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/20 في بنك HSBC الاعلى شراءً وبنك قطر الوطني QNB AlAhli الاقل

يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/5/20 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 ، بينما يأتي بنك المشرق Mashreq في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.07 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك HSBC اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.23 ، اما بنك قطر الوطني QNB AlAhli فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .

البنك شراء بيع البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.05 18.15 بنك المشرق Mashreq 18.07 18.17 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.07 18.17 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.07 18.17 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.07 18.17 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك HSBC 18.08 18.23 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14

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