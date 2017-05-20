سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/20 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك قطر الوطني QNB AlAhli الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم السبت الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك قطر الوطني QNB AlAhli بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
سعر الدولار اليوم السبت 2017/5/20 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك قطر الوطني QNB AlAhli الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
التعليقات