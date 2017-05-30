تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/30 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.05 ، بينما جاء بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.13
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|المصرف المتحد The United Bank
|18.03
|18.13
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/30 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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