سعر الدولار اليوم فى مصر 11/6/2017 فى جميع البنوك والصرفات تحديث لحظى
ننشر لكم من خلال موقعنا مصر ناين كافة الاخبار الاقتصادية .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الأحد_2017/6/11 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك . يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بعد ذلك بنك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك بنك قطر الوطني QNB AlAhli الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.07
|18.22
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.08
|18.17
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/6/11 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2017/6/11 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس السبت ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.08 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.08 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05.
البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 في معظم البنوك . كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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