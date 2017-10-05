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سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .

البنك شراء بيع بنك مصر Banque Misr 17.60 17.70 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 بنك الاستثمار العربي AIB 17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 17.61 17.71 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.60 17.70 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 17.60 17.70 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17.60 17.70 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 بنك HSBC 17.61 17.71 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.58 17.68 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70

تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات





وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .

وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الخميس قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .

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فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :