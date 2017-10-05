اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك HSBC سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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