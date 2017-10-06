سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الخميس 2017/10/5 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الإسكندرية Alex Bank ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.58 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الإسكندرية Alex Bank فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع مصر ناين ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات