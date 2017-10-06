تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات