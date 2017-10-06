اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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