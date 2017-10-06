تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في جميع البنوك والسق السوداء
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الأربعاء ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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