اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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