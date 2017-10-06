تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الأربعاء ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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