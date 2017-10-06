تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في جميع البنوك والسق السوداء
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الخميس 2017/10/5 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الإسكندرية Alex Bank ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.58 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الإسكندرية Alex Bank فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع مصر ناين ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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