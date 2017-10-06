سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
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