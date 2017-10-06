تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
متابعة يومية مباشرة بلحظة بلحظة لاهم وآخر الاخبار الاقتصادية نقدمها لكم عبر موقع مصر ناين .. حيث يمكنكم متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري في الاسواق الرسمية والاسواق الموازية لصرف العملة ، كما يمكنكم الآن التعرف علي آخر واهم قرارات البنك المركزي المصري واخر التحديثات والاخبار الاقتصادية بشكل دقيق ومباشر عبر نشرتنا الاقتصادية .
سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الخميس قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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