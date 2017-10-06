سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الأربعاء ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
التعليقات