يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الخميس 2017/10/5 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الإسكندرية Alex Bank ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.58 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الإسكندرية Alex Bank فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 فقط .

البنك شراء بيع البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 بنك HSBC 17.61 17.71 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17.60 17.70 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.61 17.71 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 17.61 17.71 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 بنك مصر Banque Misr 17.60 17.70 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.58 17.68 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 17.60 17.70 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.60 17.70 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71

تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank





قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .

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