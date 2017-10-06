ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/10/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
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