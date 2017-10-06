سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/10/5 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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