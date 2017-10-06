سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
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