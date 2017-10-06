تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
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