تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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