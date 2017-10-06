سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل

تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .

هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .

البنك شراء بيع بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 بنك HSBC 17.61 17.71 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.61 17.71 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.58 17.68 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17.60 17.70 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.59 17.70 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 بنك الاستثمار العربي AIB 17.60 17.70 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 17.61 17.71 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 بنك مصر Banque Misr 17.60 17.70 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72

سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما بنك الإسكندرية Alex Bank الاقل





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