تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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