اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الجمعة 2017/10/6 في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.62 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الإسكندرية Alex Bank ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.58 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 17.72 ، اما بنك الإسكندرية Alex Bank فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع مصر ناين ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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