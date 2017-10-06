تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 17.62 ، بينما جاء بنك الإسكندرية Alex Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.58 يليه بنك الإسكندرية Alex Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 بينما يقدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 622 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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