ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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