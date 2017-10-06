تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك المشرق Mashreq والاقل يقدمه بنك الإسكندرية Alex Bank
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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