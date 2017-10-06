سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 17.62 وذلك في بنك المشرق Mashreq ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 17.62 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.58 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك المشرق Mashreq اعلي سعر بيع بقيمة 17.72 ، بينما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع بقيمة 17.68 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 622 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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