ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك HSBC سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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