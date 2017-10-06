اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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