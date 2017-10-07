تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في بنك المشرق Mashreq الاعلى شراءً وبنك الإسكندرية Alex Bank الاقل
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك قطر الوطني QNB AlAhli سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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