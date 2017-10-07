تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 17.62 يقدمه بنك المشرق Mashreq .. بينما يقدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 17.68 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.60
|17.70
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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