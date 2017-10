يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .

البنك شراء بيع مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 17.60 17.70 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17.60 17.70 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 17.61 17.71 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.60 17.70 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.60 17.70 كريدي أجريكول Crédit Agricole 17.61 17.71 بنك HSBC 17.61 17.71 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.61 17.71 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.61 17.71 بنك مصر Banque Misr 17.60 17.70 بنك الاستثمار العربي AIB 17.60 17.70 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 17.62 17.72 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 17.61 17.71 البنك التجاري الدولي CIB 17.60 17.70 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.59 17.69 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.60 17.70 المصرف المتحد The United Bank 17.62 17.72 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.59 17.70 بنك بلوم Bloom Bank 17.60 17.70 بنك المشرق Mashreq 17.62 17.72 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 17.61 17.71 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70 بنك مصر إيران للتنمية 17.60 17.70

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء





