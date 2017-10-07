ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/10/6 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك المشرق Mashreq اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 17.62 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 17.62 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الإسكندرية Alex Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.58 ، يليه بنك الإسكندرية Alex Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.58 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.60
|17.70
|بنك المشرق Mashreq
|17.62
|17.72
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.60
|17.70
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.61
|17.71
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|17.61
|17.71
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|17.61
|17.71
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|17.61
|17.71
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.61
|17.71
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|17.62
|17.72
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.58
|17.68
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.60
|17.70
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.61
|17.71
|المصرف المتحد The United Bank
|17.62
|17.72
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.59
|17.70
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.59
|17.69
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|17.60
|17.70
|البنك التجاري الدولي CIB
|17.60
|17.70
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|17.60
|17.70
|بنك HSBC
|17.61
|17.71
|بنك مصر Banque Misr
|17.60
|17.70
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.60
|17.70
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.60
|17.70
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 في البنوك واعلي سعر في بنك المشرق Mashreq والاقل في بنك الإسكندرية Alex Bank
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/10/6 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 17.72 وسعر الشراء 17.62 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 17.70 وسعر الشراء 17.60 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 17.71 وسعر الشراء 17.61 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
فيما يلى الاسعار من مواقع اخرى :
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